AFP

Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ
Eurosport

57 мин. назад

Величайшее событие.

Церемония состоялась в рамках специальной процедуры, приуроченной к 100-летию лиги. 67 человек (1967 – ...) присоединились к 33 легендам (1917-1966), озвученным ранее. Все 100 игроков были чествованы в пятницу в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, сообщает официальный сайт НХЛ.

Список 100 величайших игроков в истории составило специально отобранное жюри из 58 человек, на всех имеющее более 1800 лет хоккейной практики. Каждый член жюри написал список из 100 игроков, а каждый голос приравнился к одному очку.

  • Голосование прошло в июле и августе, а результаты подведены компанией Ernst & Young.
  • В состав жюри вошли члены семьи НХЛ, в том числе владельцы, руководители, генеральные менеджеры, тренеры, игроки, телеведущие и журналисты.
  • В число лучших 100 игроков в истории НХЛ попали 39 центральных нападающих, 21 защитник, 16 правых крайних форвардов, 15 вратарей и девять левых нападающих.

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