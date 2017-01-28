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Сергей Федоров и Джастин Бибер сыграют в матче знаменитостей НХЛ

Федоров и Бибер сыграют в матче знаменитостей НХЛ
Eurosport

1 час назад

Из действующих игроков ждут только Патрика Кейна.

Руководить командой Федорова будет Марио Лемье, командой Бибера – Уэйн Гретцки, сообщает официальный сайт НХЛ.

Полные составы команд:

Марио Лемье: Сергей Федоров, Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер Штястны, Теему Селянне (все – экс-игроки НХЛ), Дэвид Борианаз (актер), Тэйлор Китч (актер), Райкер Линч (музыкант, актер), Росс Линч (музыкант, актер), Рон Маклин (журналист), Стивен Маккуин (актер), Винсент Пьяцца (актер), Анджела Руггиеро (хоккеистка), Чжоу Юньцзе (бизнесмен/вратарь).

Уэйн Гретцки: Роб Блейк, Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрем, Джо Сакик, Дени Савар, Берье Сальминг, Джо Нуиндайк (все – экс-игроки НХЛ), Патрик Кейн (хоккеист «Чикаго Блэкхокс»), Джастин Бибер (певец), Кьюба Гудинг-младший (актер), Джерри Брукхаймер (продюсер), Билли Флин (актер), Майкл Розенбаум (актер), Тим Роббинс (актер), Картер Тик (актер), Кен Бейкер (журналист/вратарь), Джеймс Бэдж Дэйл (актер/вратарь).

  • Матч знаменитостей НХЛ пройдет 28 января перед мастер-шоу игроков лиги.
  • Матч звезд НХЛ состоится 29 января.
  • Сергей Федоров также вошел в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ, приуроченный к юбилею лиги.

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