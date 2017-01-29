Лига Несправедливости. Панарин, Веренски и еще 6 игроков, которых обязаны были позвать на Матч звезд

Артемий Панарин («Чикаго»)

На момент оглашения (10 января) состава участников Матча звезд-2017 вингер «Блэкхокс» шел шестым в таблице бомбардиров, а отставание от второй строчки составляло 3 очка.

Против Панарина сыграли правила, требовавшие наличия хотя бы одного игрока от каждой франшизы, и былые заслуги конкурентов. Одноклубники Артемия Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз настолько популярны, что их джерси уже много лет прочно входят в число самых продаваемых. Поэтому на звездный уикенд пригласили капитана «Чикаго», к концу голосования отставшего от Панарина на 10 шайб и 21 очко. Возмущались не только болельщики из России:

«Составы на Матч звезд. Как можно было проигнорировать Панарина, но взять Тэйвза? В этом сезоне они по игре и рядом не стоят».

«Панарин не поедет на Матч звезд, зато за Тэйвза проголосовали. Такие вопросы должна решать НХЛ без голосования фанатов».

– Закажите джерси с Матча звезд.

– Если джерси Панарина нет, мне не интересно.

Да и сам Тэйвз все понимает: «Мое попадание в состав – горькая радость. Панарин, Анисимов и Госса больше заслужили Матч звезд. Я попал в состав случайно. Даже не знаю, как. Думаю, это связано с моей игрой в прошлые сезоны, а не в нынешний».

Зак Веренски («Коламбус»)

Не будь сезон-2016/17 сезоном Патрика Лайне и Остона Мэттьюза, главным претендентом на приз лучшему новичку стал бы 19-летний защитник «Блю Джекетс».

Веренски сходу закрепился в первой паре обороны «Коламбуса» и вышел на 12-е место в таблице бомбардиров среди коллег по амплуа и на четвертое по очкам в большинстве (17). Зак превзошел в результативности (29 очков) и показателю полезности («+12») всю троицу защитников, которые представят Столичный дивизион в Лос-Анджелесе.

Райан Макдона («Рейнджерс») и Джастин Фолк («Каролина») – единственные представители своих клубов на Матче звезд, а вот тот факт, что Зака обошел партнер по обороне Сет Джонс, удивителен. Магия имен и толерантности.

Марк Шайфли («Виннипег»)

Седьмой номер драфта-2011 с каждым годом демонстрирует все более зрелую и результативную игру, и в этом сезоне Шайфли наконец затмил экс-лучшего игрока «Виннипега» Блейка Уиллера, да еще ворвался в топ-7 лучших бомбардиров.

Итоговое непопадание объяснить несложно: конкуренция за место в шестерке нападающих сильного Центрального дивизиона высока, а 18-летний Лайне вызывает большие симпатии болельщиков и НХЛ. Но при старом формате противостояния двух Конференций «Джетс» наверняка бы отправили в Лос-Анджелес сразу двух форвардов.

Якуб Ворачек («Филадельфия»)

На Матче звезд-2015 чех повторил рекорд Марио Лемье, набрав 6 очков, после чего его перестали приглашать. И если прошлый год выдался для Якуба слабым в плане игры, то в сезоне-2016/17 еще к концу декабря он набирал в среднем очко за игру, да и перед звездным уикендом разделил 15-е место в таблице бомбардиров с несколькими игроками.

Но в Лос-Анджелес от «Флайерс» поедет не он и даже не второй бомбардир команды и капитан Клод Жиру, а Уэйн Симмондс. Темнокожий канадец уступает Якубу 6 очков, отхватил худший среди форвардов «Филадельфии» показатель полезности («-15») и упрочился в статусе лидера команды по удалениям (76 штрафных минут). Вероятно, департамент хоккейных операций НХЛ решил, что по совокупности достижений Симмондс заслужил разок съездить на звездный уикенд.

Фил Кессел («Питтсбург»)

Американец половину сезона набирал больше очка за игру, шел в десятке лучших бомбардиров, да и имя его на слуху уже много лет, но Матч звезд Фил будет смотреть дома по тем же причинам, что и Панарин.

Выпрыгнуть из-за спин Сидни Кросби и Евгения Малкина – почти неразрешимая задача. Настолько, что в прошлогоднем плей-офф Кессел, став лучшим снайпером и бомбардиром «пингвинов», пройдя все четыре серии без явных спадов, все равно уступил титул MVP Сиду.

Джино в последний момент неожиданно получил травму, но Кессел, видимо, расстроенный итогами голосования, некстати сбавил ход, и освободившуюся вакансию отдали Кэму Аткинсону из «Коламбуса».

Кэм Тэлбот («Эдмонтон»)

Конкуренция среди вратарей за участие в Матче звезд выше, чем на других позициях, но по игре в сезоне-2016/17 Тэлбот полностью заслуживал приглашения.

Кэм лидирует по количеству сэйвов (1243) и занимает шестое место среди отыгравших больше половины матчей киперов по проценту отраженных бросков (92,2%). При этом его ворота подвергаются самому жесточайшему обстрелу в лиге (1348 бросков). При по-прежнему дырявой обороне 29-летний канадец оформил 4 шатаута (пятое место).

Если бы не феерическая игра Тэлбота, никакой бы Макдэвид не втащил «Эдмонтон» с подвала таблицы на четвертое место в Западной конференции.

Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

Еще один творец преображения «Ойлерс». Сгубило немца слабое начало регулярки, когда шайба не шла в ворота (3 гола и 8 очков в 15 матчах), а показатель полезности ушел далеко в минус. Учитывая то, как заиграл Драйзайтль с середины ноября, создается ощущение, что первые полтора месяца вместо него на лед выходил двойник-пародист.

21-летний Леон уже обошел по основным статистическим показателям возрастных Джеффа Картера («Лос-Анджелес») и Джо Павелски («Сан-Хосе»), которые представят его дивизион на Матче звезд, но при этом не станут единственными из своих клубов.

Расмус Ристолайнен («Баффало»)

22-летний финн второй год выделяется в рядах полуживых «Сэйбрс» наряду с Джеком Айкелом, но последний пропустил целый месяц из-за травмы. В этом сезоне Ристолайнен сохранил приличную результативность (28 очков – 13-е место среди защитников), но уже не убегает в глубокий минус (приемлемые «-3»).

В другом дивизионе Расмус всерьез претендовал бы на поездку в Лос-Анджелес, но обойти трех состоявшихся звезд в лице Эрика Карлссона, Ши Уэббера и Виктора Хедмана ему пока не по силам, хотя редакция NHL.com в декабре включала Ристолайнена в число предварительных участников.

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