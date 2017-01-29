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Гол и ассист Джастина Бибера помогли Уэйну Грецки победить Марио Лемье в матче знаменитостей НХЛ

Гол и ассист Бибера помогли Грецки победить Лемье в матче знаменитостей НХЛ
Eurosport

34 мин. назад

Хоккей у парня в крови.

Канадский певец Джастин Бибер едва не стал главной звездой матча знаменитостей НХЛ. Джастин сыграл на команду Уэйна Грецки и помог ей победить соперников под руководством Марио Лемье – 5:3. На счету Бибера гол в пустые ворота и результативная передача. За команду Лемье выступил бывший нападающий сборных СССР и России Дмитрий Федоров.

В матче приняли участие известные экс-хоккеисты, такие как Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Теему Селянне, Роб Блейк, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрём, Джо Сакик.

  • Джастин Бибер – известный канадский певец, песни которого лидируют в различных музыкальных чартах по всему миру.

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