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Кросби выиграл конкурс на точность бросков и другие неожиданности первого дня звездного уикенда НХЛ

Кросби выиграл конкурс на точность бросков и другие неожиданности первого дня звездного уикенда
Eurosport

8 мин. назад

Этой ночью все дышали хоккеем.

В рамках Матча всех звезд НЛ состоялось множество конкурсов, которые определили сильнейших хоккеистов в различных номинациях. Обладателем самого сильного броска с результатом 165,5 км/ч оказался защитник «Монреаля» Ши Уэбер. Александр Овечкин стал четвертым (157,4).

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл конкурс забегов на скорость, показав время 13,02. Канадец установил рекорд, превзойдя результат Майка Гарднера. Никита Кучеров из «Тампы» стал вторым (13,16).

Лучшим в соревновании на точность бросков оказался Сидни Кросби. Канадец поразил мишени за 10,73 секунды.

В конкурсе бросков с дальней дистанции победил Тихоокеанский дивизион, победу которому принес вратарь «Аризоны» Майк Смит невероятным попаданием от своих ворот.

  • Матч всех звезд НХЛ состоится 29 января в Лос-Анджелесе.

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