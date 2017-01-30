Команда Александра Овечкина, Сергея Бобровского и Сидни Кросби выиграла Матч звезд

В полуфиналах Тихоокеанский дивизион разгромил Центральный со счетом 10:3, а Столичный нанес поражение Атлантическому – 10:6.

В финале сильнее оказался Столичный дивизион – 4:3. В составе победителей по шайбе забросили Сет Джонс (2-я минута), Джастин Фолк (5), Кэм Аткинсон (15) и Уэйн Симмондс (16). У команды Тихоокеанского дивизиона отличились Джо Павелски (1), Коннор Макдэвид (5) и Бо Хорват (8).

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 7 бросков из 10 в полуфинале и 9 из 12 бросков – в решающем матче. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1+1 в первой игре, а в решающей обошелся без результативных баллов. Победившую команду тренировал Уэйн Гретцки.

Никита Кучеров (Атлантический дивизион) набрал 4 (2+2) очка, Владимир Тарасенко (Тихоокеанский дивизион) – 1 (1+0).

Все матчи проходили в формате «три на три» и продолжались два периода по 10 минут.

Победившая команда получила чек на один миллион долларов.

Самым ценным хоккеистом был признан Симмондс.

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