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Член зала славы НХЛ исполнил мечту миллионов и с улыбкой впечатал в борт Джастина Бибера

Член зала славы НХЛ исполнил мечту миллионов и с улыбкой впечатал в борт Бибера
Eurosport

1 час назад

22-летнему канадцу тоже понравилось.

На выходных знаменитый канадский певец Джастин Бибер принял участие в Матче знаменитостей за команду Уэйна Гретцки и набрал 2 (1+1) очка.

В какой-то мере Джастину удалось прочувствовать всю суровость хоккея, когда Рэй Бурк сделал ему подножку, а Крис Пронгер впечатал певца в борт. Камера запечатлела ехидную улыбку, застывшую на лице Криса в этот момент. Джастину, судя по выражению лица, тоже понравилось.

  • Прогнер выступал за «Хэтфорд», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Анахайм» и «Филадельфию». В составе «Дакс» он завоевал Кубок Стэнли-2007.
  • Пронгер – единственный с 1972 года защитник, становившийся самым ценным игроком сезона (2000/01).
  • В составе сборной Канады Крис выиграл чемпионат мира-1997 и стал двукратным олимпийским чемпионом (2002, 2010).
  • В 2015 году Пронгер был принят в Зал славы в Торонто. При этом канадец, не появлявшийся на льду с 2012 года, до сих пор не объявил о завершении карьеры.
  • Рэй Бурк – пятикратный лучший защитник НХЛ, победитель трех Кубков Канады. В своем последнем карьерном матче Бурк выиграл единственный Кубок Стэнли (2000/01).

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