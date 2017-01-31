Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби: «Я бы хотел принять участие в ОИ-2018»

«Я бы хотел принять участие в ОИ-2018. У меня есть удачный опыт на Олимпиаде. Знаю, что для тех, кто еще не играл на Играх, это был бы действительно волшебный момент в карьере.

Участие игроков НХЛ? Такие вещи следует обдумать. Трудно сказать, чем все закончится. Если учитывать обстоятельства, очевидно, что ситуация тяжелая для всех», – приводит слова Кросби Pittsburgh Post-Gazette.

Сидни Кросби принял участие в Матче звезд. Его команда одержала победу.

В команде Кросби его партнерами были Александр Овечкин и Сергей Бобровский.

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