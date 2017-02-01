AFP

Овечкин вышел на 27-е место по голам в истории НХЛ, но не спас «Вашингтон» от поражения

Овечкин вышел на 27-е место по голам в истории НХЛ, но не спас «Вашингтон» от поражения
Eurosport

4 мин. назад

Капитан «Кэпиталс» сравнялся с Роном Фрэнсисом.

«Вашингтон» в ночь на среду уступил в гостях «Айлендерс» со счетом 2:3. Александр Овечкин отличился на последней минуте игры при счете 1:3. Эта шайба стала для российского форварда 549-й в регулярных чемпионатах, и он вышел на 27-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Роном Фрэнсисом.

Результаты других матчей дня:

«Рейнджерс» – «Коламбус» – 4:6

«Питтсбург» – «Нэшвилл» – 4:2

«Каролина» – «Филадельфия» – 5:1

«Монреаль» – «Баффало» – 5:2 (Александр Радулов, «Монреаль» – 2 ассиста; Андрей Марков, «Монреаль» – ассист; Дмитрий Куликов, «Филадельфия» – гол)

«Детройт» – «Нью-Джерси» – 3:4

«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 3:4

«Флорида» – «Оттава» – 6:5

«Сент-Луис» – «Виннипег» – 3:5 (Владимир Тарасенко, «Сент-Луис» – гол и ассист)

«Даллас» – «Торонто» – 6:3 (Никита Сошников, «Торонто» – гол; Никита Зайцев, «Торонто» – ассист)

«Эдмонтон» – «Миннесота» – 2:5 (Антон Слепышев, «Эдмонтон» – ассист)

«Аризона» – «Лос-Анджелес» – 2:3

«Анахайм» – «Колорадо» – 5:1 (Михаил Григоренко, «Колорадо» – ассист)

«Сан-Хосе» – «Чикаго» – 3:1

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