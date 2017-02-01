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Илья Брызгалов задал звездам НХЛ задачку, на которую русские отвечали верно, а американцы – нет

Брызгалов задал звездам НХЛ задачку, на которую русские отвечали верно, а американцы – нет
Eurosport

1 минуту назад

Экс-голкипер сборной России и его математический вопрос расставили всех по местам.

Брызгалов выступил в роли репортера накануне Матча всех звезд НХЛ. Он задал хоккеистам вопрос: «Сколько будет 2+2×2?» Верно ответили только Александр Овечкин и Сергей Бобровский.

«Все российские игроки ответили верно – 6, а все североамериканцы – нет. Они отвечали 8. Россияне в школе считали в уме и не пользовались калькуляторами», – сказал Брызгалов.

  • В числе хоккеистов, которые дали неверный ответ на вопрос, оказались MVP Матча звезд Уэйн Симмондс, Райан Сутер, Райан Кеслер и Кэм Фаулер.
  • Брызгалов завершил карьеру в 2015 году. В НХЛ он выступал за «Анахайм», «Финикс», «Филадельфию» и «Эдмонтон».

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