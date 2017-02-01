«Сент-Луис» отправил в отставку главного тренера Кена Хичкока

Восьмое место в таблице Западной конференции и 5 поражений в шести последних встречах вынудили руководство «Сент-Луиса» пойти на крайние меры. После шести лет работы с должности главного тренера снят Кен Хичкок. Вместе с канадцем «Блюз» 6 раз выходили в плей-офф НХЛ, где в 2016 году добрались до финала Конференции, проиграв в нем «Сан-Хосе» (2:4).

Новым главным тренером команды станет помощник Хичкока Майк Йео.

Ранее Кен говорил, что сезон-2016/17 – последний в его карьере.

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