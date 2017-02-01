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Евгений Кузнецов признан первой звездой января в НХЛ

Кузнецов признан первой звездой января в НХЛ
Eurosport

1 час назад

Российский нападающий убойно начал новый год.

Форвард «Вашингтона» набрал в январе 20 очков (7+13) в 15 матчах и показал лучший результат для игроков «Кэпиталс» с апреля 2013 года, когда Александр Овечкин отметился 22 баллами (14+8). Кузнецов набирал очки в 11 из 15 матчей января, а всего в его активе в сезоне-2016/17 39 баллов.

  • Кузнецов впервые стал звездой месяца в НХЛ.
  • «Вашингтон» с 72 очками занимает первое место в Восточной конференции.

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