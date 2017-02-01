Евгений Кузнецов признан первой звездой января в НХЛ

Форвард «Вашингтона» набрал в январе 20 очков (7+13) в 15 матчах и показал лучший результат для игроков «Кэпиталс» с апреля 2013 года, когда Александр Овечкин отметился 22 баллами (14+8). Кузнецов набирал очки в 11 из 15 матчей января, а всего в его активе в сезоне-2016/17 39 баллов.

Кузнецов впервые стал звездой месяца в НХЛ.

«Вашингтон» с 72 очками занимает первое место в Восточной конференции.

Таблица регулярного сезона НХЛ

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