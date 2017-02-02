Шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, которые заставили «Бостон» выбросить белый флаг

Матч, прошедший в ночь на четверг в столице США, завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев льда. Овечкин отличился на 39-й минуте, а его партнер Кузнецов забросил шайбу на 55-й. На счету Евгения также ассист на Бретта Конноли.

Другие матчи дня:

«Калгари» – «Миннесота» – 5:1

«Лос-Анджелес» – «Колорадо» – 5:0

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