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Панарин с Анисимовым придумали победную шайбу и прервали трехматчевую серию поражений «Чикаго»
Две передачи и гол на двоих решили дело в непростой схватке с «Аризоной».
«Чикаго Блэкхокс» забросили трижды в первом периоде, но соперник уверенно провел второй и едва не сравнял счет. Помешала «Койотс» шайба Артемия Панарина, заброшенная с передач Анисимова и Кейна. Она и решила исход матча.
«Аризона» – «Чикаго» – 3:4 (Артемий Панарин («Чикаго»), передача + шайба; Артем Анисимов («Чикаго»), передача)
Остальные результаты:
«Филадельфия» – «Монреаль» – 3:1 (Никита Нестеров («Монреаль»), гол)
«Баффало» – «Рейнджерс» – 1:2
«Тампа-Бэй» – «Оттава» – 2:5 (Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), передача)
«Нэшвилл» – «Эдмонтон» – 2:0
«Даллас» – «Виннипег» – 3:4
«Сент-Луис» – «Торонто» – 5:1 (Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), гол)
«Ванкувер» – «Сан-Хосе» – 1:4 (Никита Трямкин («Ванкувер»), передача)
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