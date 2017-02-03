Панарин с Анисимовым придумали победную шайбу и прервали трехматчевую серию поражений «Чикаго»

«Чикаго Блэкхокс» забросили трижды в первом периоде, но соперник уверенно провел второй и едва не сравнял счет. Помешала «Койотс» шайба Артемия Панарина, заброшенная с передач Анисимова и Кейна. Она и решила исход матча.

«Аризона» – «Чикаго» – 3:4 (Артемий Панарин («Чикаго»), передача + шайба; Артем Анисимов («Чикаго»), передача)

Остальные результаты:

«Филадельфия» – «Монреаль» – 3:1 (Никита Нестеров («Монреаль»), гол)

«Баффало» – «Рейнджерс» – 1:2

«Тампа-Бэй» – «Оттава» – 2:5 (Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), передача)

«Нэшвилл» – «Эдмонтон» – 2:0

«Даллас» – «Виннипег» – 3:4

«Сент-Луис» – «Торонто» – 5:1 (Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), гол)

«Ванкувер» – «Сан-Хосе» – 1:4 (Никита Трямкин («Ванкувер»), передача)

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