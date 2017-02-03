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Никита Сошников сцепился с Тарасенко, и Владимир поставил парня на место, просто указав на табло

Сошников сцепился с Тарасенко, и Владимир поставил парня на место, просто указав на табло
Eurosport

1 час назад

«Сент-Луис» победил «Торонто» со счетом 5:1, на что нападающий «Блюз» и попросил обратить внимание нападающего «Мэйпл Лифс».

Стычка двух русских форвардов началась с неудачной попытки Никиты провести против Владимира силовой прием.

Тарасенко запомнил наглеца и с удовольствием принялся объяснять ему, как нужно вести себя со звездами.

Сошников, видимо, не сразу все усвоил, и Тарасенко обратил внимание соотечественника на табло. Там горели цифры 5:1 менее чем за минуту до конца матча, и о бессмысленности тяжелых силовых приемов в такой ситуации форвард «Блюз» красноречиво объяснял Никите.

  • Тарасенко забил в этой игре третий гол «Сент-Луиса».
  • Сошников в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 набрал 6 (3+3) очков.

Видео - «Торонто» забил первым и лишь разозлил «Сент-Луис» Тарасенко

03:29

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