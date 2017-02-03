Защитник «Оттавы» сломал конек во второй раз в сезоне и полз до скамейки как черепашка

Боровиски попал в забавную ситуацию в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй». В одном из эпизодов у него сломался конек, и Марку пришлось ползти в стиле боевого земноводного до скамейки запасных.

Видео - Ассист Нестерова и ржачная черепашка Боровиски, у которого во второй раз в сезоне оторвался конек 03:20

Ситуация смешна оттого, что в декабре у хоккеиста возникла та же проблема. Тогда бедолага устроил настоящую пляску.

В матче против «Тампы» Боровиски сделал 8 силовых приемов.

«Оттава» разобралась с «Лайтнинг» со счетом 5:2.

Канал в телеграме, у которого коньки в полном поряде

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