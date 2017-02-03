Фанаты «Эдмонтона» на матче с «Нэшвиллом» купили свитер мальчику, болеющему за «Предаторс»

Потрясную историю описал болельщик «хищников», сделавший комментарий к записи на официальной странице «Эдмонтона» в фейсбуке.

«Я болельщик «Предс». Просто хотел поблагодарить двух фанов «Ойлерс», которые купили джерси «Предс» маленькому мальчику, с которым я сегодня пришел на игру.

Он пялился на картинку свитера в программке весь первый период, а тут откуда ни возьмись болельщик «Ойлерс» принес ему джерси. Без всяких причин, просто потому, что он очень-очень ее хотел.

Я выражаю полное уважение вам, ребята, после этого по-настоящему доброго поступка. Мальчишка говорил о своей новой джерси всю дорогу домой.

У вас [«Эдмонтона»] в Нэшвилле появился болельщик до тех пор, пока вы не играете с «Предс». Удачи вам, парни, кто бы вы ни были. Вы сделали мальчику день, неделю и год», – написал болельщик.

«Нэшвилл» победил «Эдмонтон» со счетом 2:0.

Видео - Крутое мочилово в заряженном матче «Нэшвилла» и «Эдмонтона» 03:33

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Канал в телеграме, который такой же классный, как фанаты «Ойлерс»