AFP
Фанаты «Эдмонтона» на матче с «Нэшвиллом» купили свитер мальчику, болеющему за «Предаторс»
Все «нефтяники» очень добрые.
Потрясную историю описал болельщик «хищников», сделавший комментарий к записи на официальной странице «Эдмонтона» в фейсбуке.
«Я болельщик «Предс». Просто хотел поблагодарить двух фанов «Ойлерс», которые купили джерси «Предс» маленькому мальчику, с которым я сегодня пришел на игру.
Он пялился на картинку свитера в программке весь первый период, а тут откуда ни возьмись болельщик «Ойлерс» принес ему джерси. Без всяких причин, просто потому, что он очень-очень ее хотел.
Я выражаю полное уважение вам, ребята, после этого по-настоящему доброго поступка. Мальчишка говорил о своей новой джерси всю дорогу домой.
У вас [«Эдмонтона»] в Нэшвилле появился болельщик до тех пор, пока вы не играете с «Предс». Удачи вам, парни, кто бы вы ни были. Вы сделали мальчику день, неделю и год», – написал болельщик.
- «Нэшвилл» победил «Эдмонтон» со счетом 2:0.
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