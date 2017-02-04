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«Пингвинс» посадили «Джекетс» на третье поражение кряду и другие печальки НХЛ

«Пингвинс» посадили «Джекетс» на третье поражение кряду и другие печальки НХЛ
Eurosport

38 мин. назад

Тот случай, когда русские не забили и не отдали.

В центральном матче «пингвины» с Кросби и Кесселом (2 гола, 1 ассист), но без травмированного Малкина на своем льду в овертайме расправились с «Коламбусом» – 4:3. Бобровский выручал как мог, но пропустил четыре и проиграл вместе с командой третью встречу подряд, оставшись при этом лучшим вратарем турнира по числу побед (28).

Остальные результаты:

«Детройт» – «Айлендерс» – 5:4

«Флорида» – «Анахайм» – 2:1

«Нью-Джерси» – «Калгари» – 3:4 (ОТ)

«Каролина» – «Эдмонтон» – 2:1

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