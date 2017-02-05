Гол+пас Радулова не спасли «Монреаль» в Вашингтоне, Анисимов заткнул «Даллас» и другие восторги НХЛ

Форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил и отдал в игре с «Вашингтоном», стал второй звездой матча, но его команда все равно ничего не заработала (2:3). Радулов набрал 41 очко в 51 матче регулярного чемпионата и имеет результат полезности +7.

Нападающие «Чикаго» и «Тампы» Артем Анисимов и Никита Кучеров мощно потрудились и отправили соперников погоревать. «Блэкхокс» разобрались с «Далласом» (5:3), а «Лайтнинг» – с «Анахаймом» (3:2 по буллитам).

Остальные результаты:

«Филадельфия» – «Лос-Анджелес» – 0:1

«Колорадо» – «Виннипег» – 5:2, нападающий Никита Задоров добил соперника голов, а в самом конце встречи подрался с Трубой.

«Бостон» – «Торонто» – 5:6

«Баффало» – «Оттава» – 4:0

«Айлендерс» – «Каролина» – 4:5

«Коламбус» – «Нью-Джерси» – 1:5

«Сент-Луис» – «Питтсбург» – 1:4

«Нэшвилл» – «Детройт» – 0:1

«Ванкувер» – «Миннесота» – 3:6

«Сан-Хосе» – «Аризона» – 2:3 (по буллитам)

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