«Вашингтон» наградил Александра Овечкина за 1000 очков в регулярке, а потом уничтожил «Лос-Анджелес»

5 февраля «Вашингтон» принимал «Лос-Анджелес». Игре предшествовало торжественное чествование Александра Овечкина в честь его 1000 очка в регулярных чемпионатах.

Капитану «Кэпиталс» подарили памятную клюшку с указанием даты его 1-го, 100-го и 1000-го баллов.

«Вашингтон» сделал праздник слаще, разгромив «Лос-Анджелес» со счетом 5:0. В составе победителей отличились Ларс Эллер (4'), Маркус Йоханссон (19'), Бретт Коннолли (24'), Ти Джей Оши (37') и Джастин Уильямс (57'). По голевой передаче себе в актив записали герой вечера Овечкин и Евгений Кузнецов.

Остальные результаты дня:

«Монреаль» – «Эдмонтон» – 0:1 (по буллитам)

«Рейнджерс» – «Калгари» – 4:3

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