Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич: «Коннор Макдэвид – хоккейный Криштиану Роналду»

«Коннор словно наэлектризован. Такое ощущение складывается по многим причинам: его скорость, скиллы, способность завершать атаку и талант плеймейкера. Я бы назвал его Криштиану Роналду от хоккея. Такая сложилась у меня аналогия. Эти 55 матчей с ним были очень веселыми», – сказал партнер Макдэвида по «Эдмонтон Ойлерс» Милан Лучич официальному сайту НХЛ.

Макдэвид возглавляет таблицу бомбардиров НХЛ-2016/17 с 60 очками.

5 февраля Коннор провел 100-ю игру в НХЛ. На его счету 108 баллов. Из действующих хоккеистов результативнее первые 100 матчей провели только Сидни Кросби (132), Александр Овечкин (128) и Евгений Малкин (114).

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