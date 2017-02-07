AFP

Никита Сошников и другие новички забили все 5 голов «Торонто» в матче против «Айлендерс»

Сошников и другие новички забили все 5 голов «Торонто» в матче против «Айлендерс»
Eurosport

9 мин. назад

Такого с «Мэйпл Лифс» не было никогда.

Сошников забил первый гол «кленовых листьев» в игре (и четвертый в сезоне) и положил начало рекорду клуба. После него ворота «Айлендерс» поразили Остон Мэттьюз, Митч Марнер, Зак Хайман и Вильям Нюландер – все новички.

Впервые в истории «Торонто» в одном матче забили пятеро хоккеистов, проводящих первый сезон в НХЛ.

  • Подвиги молодежи принесли «Лифс» 1 очко: «островитяне» победили в овертайме со счетом 6:5.
  • Второй гол хозяев льда в матче забил Николай Кулемин – девятая шайба в сезоне.

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

Канал в телеграме, который совсем не новичок

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Сент-Луису» разрешили забить коньком, и это прикончило «Филадельфию»

01:28
Популярные видео
Пачка крутейших прыжков на сноуборде, которые вызывают восторг, страх и еще больше восторга
1 231 просмотров22 ч
«Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017
 711 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться