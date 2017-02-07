Никита Сошников и другие новички забили все 5 голов «Торонто» в матче против «Айлендерс»

Сошников забил первый гол «кленовых листьев» в игре (и четвертый в сезоне) и положил начало рекорду клуба. После него ворота «Айлендерс» поразили Остон Мэттьюз, Митч Марнер, Зак Хайман и Вильям Нюландер – все новички.

Впервые в истории «Торонто» в одном матче забили пятеро хоккеистов, проводящих первый сезон в НХЛ.

Подвиги молодежи принесли «Лифс» 1 очко: «островитяне» победили в овертайме со счетом 6:5.

Второй гол хозяев льда в матче забил Николай Кулемин – девятая шайба в сезоне.

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