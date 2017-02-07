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«Бостон» уволил Клода Жюльена

«Бостон» уволил Жюльена
Eurosport

30 мин. назад

«Брюинс» убрали маэстро во время его десятого сезона в клубе.

Временным главным тренером назначен помощник Жюльена Брюс Кэссиди.

Клод возглавил «медведей» 21 июня 2007 года и дольше других действующих тренеров работал с одной командой. Он является лидером в клубной истории по количеству побед (419).

  • Из девяти полных сезонов, которые Клод провел с «Бостоном», он семь раз выводил «Брюинс» в плей-офф.
  • В 2011 году «медведи» Жюльена выиграли Кубок Стэнли, в 2013-м проиграли в финале «Чикаго» (2-4).
  • В 2016 году Клод в качестве помощника главного тренера выиграл со сборной Канады Кубок мира.
  • Он также является олимпийским чемпионом Сочи.
  • Кэссиди ранее был главным тренером «Вашингтона» (2002 – 2004). В сезоне-2005/06 работал ассистентом в «Блэкхокс».
  • «Бостон» набрал 58 очков в 55 матчах регулярки-2016/17 и ведет борьбу за место в плей-офф.

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