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Дубли Тарасенко и Кучерова, 2 очка Овечкина и другая красота русского дня в НХЛ

Дубли Тарасенко и Кучерова, 2 очка Овечкина и другая красота русского дня в НХЛ
Eurosport

26 мин. назад

Парни из России заработали за ночь 12 баллов за результативность, а их команды раскрошили соперников.

Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов приняли активное участие в выносе «Каролины» (5:0). Овечкин открыл счет в матче, реализовав большинство. Эта шайба стала для Александра 26-й в сезоне.

Еще одно очко лидер «Вашингтона» заработал, поучаствовав в комбинации, завершившейся голом Маркуса Юханссона. Кузнецов, отличившийся в 12-й раз в сезоне, забросил на 47-й минуте игры.

Еще один разгром с участием русских хоккеистов произошел в Оттаве, где «Сент-Луис» забросил 6 безответных шайб в ворота «Сенаторс». На счету Владимира Тарасенко дубль, благодаря которому он добрался до отметки 25 голов в сезоне. Дебютную шайбу в НХЛ забросил 21-летний Иван Барбашев, сделавший счет 6:0.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в ворота «Лос-Анджелеса». Оба раза ему ассистировал Владислав Наместников. Кучеров был признан первой звездой матча, завершившегося со счетом 5:0. Всего у Никиты стало 49 (21+28) очков в 47 матчах сезона

Остальные результаты дня:

«Питтсбург» – «Калгари» – 2:3 (Б)

«Рейнджерс» – «Анахайм» – 4:1, Павел Бучневич («Рейнджерс») сделал ассист

«Баффало» – «Сан-Хосе» – 5:4 (ОТ)

«Торонто» – «Даллас» – 3:1, Никита Зайцев («Торонто») – гол

«Детройт» – «Коламбус» – 2:3 (ОТ)

«Виннипег» – «Миннесота» – 2:4

«Нэшвилл» – «Ванкувер» – 4:2

«Колорадо» – «Монреаль» – 4:0

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