Овечкин провел худший матч за 4 года, Тарасенко убил «Торонто» в овертайме и еще ночные залпы из НХЛ

«Вашингтон» дома без проблем забросил шесть шайб «Детройту» (6:3), но ни в одной из них не участвовал Александр Овечкин. Нападающий провел на льду 13 минут 54 секунды и ни разу не бросил в створ. Подобное последний раз случалось с Александром 316 матчей назад, когда он в марте 2013-го ни разу не потревожил вратаря «Каролины». За партнера вступился Евгений Кузнецов, который выполнил ассист на Маркуса Юханссона в эпизоде с первым голом.

Владимир Тарасенко получил первую звезду матча против «Торонто». Российский нападающий забросил мощнейшую шайбу в овертайме и принес команде третью победу подряд. Теперь на счету Владимира 26 шайб в 55 матчах сезона (и еще 27 ассистов).

Андрей Марков и Александр Радулов покрошили «Аризону». Российские игроки забросили по шайбе, а Андрей прюплюсовал еще голевую на Пачиоретти. Для защитника зщаброшенная шайба стала третьей в сезоне, для Радулова – 14-й.

Остальные результаты дня:

«Бостон» – «Сан-Хосе» – 6:3

«Баффало» – «Анахайм» – 2:5

«Рейнджерс» – «Нэшвилл» – 4:3

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 1:3

«Коламбус» – «Ванкувер» – 0:3

«Торонто» – «Сент-Луис» – 1:2

«Оттава» – «Даллас» – 3:2

«Флорида» – «Лос-Анджелес» – 3:6

«Колорадо» – «Питтсбург» – 1:4

Нападающий «Шаркс» Джо Торнтон забил гол и набрал 1375-е очко в НХЛ. Теперь он 23-й по этому показателю в истории Лиги.

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