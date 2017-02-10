Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов изголодался, чуть не съел шайбу, но все-таки отдал ее судье

В ночь на 10 февраля «Вашингтон Кэпиталс» принимал «Детройт Ред Уингс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. За 47 секунд до финальной сирены рефери остановил игру. Форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов взял в рот шайбу, а потом подал ее арбитру.

Как сообщает твиттер «Вашинтона», хоккеист, вероятно, проголодался.

«Вашингтон» нанес поражение «Детройту» со счетом 6:3. Кузнецов отметился голевой передачей.

Всего Евгений набрал 44 (12+32) очка в 55 матчах регулярного чемпионата-2016/17.

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