Артем Анисимов и Артемий Панарин уничтожили «Виннипег»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Виннипегом» завершился победой «Блэкхокс» со счетом 5:2. Российские нападающие Артемий Панарин и Артем Анисимов набрали пять баллов за результативность. На счету Панарина гол и два ассиста, Анисимов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

На счету Анисимова стало 39 очков (19+20) в 52 матчах. У Панарина 51 очко (19+32) в тех же 52 встречах.

«Чикаго» занимает второе место в Западной конференции, набрав 73 очка в 56 матчах.

«Виннипег» – 11-й. На счету канадской команды 54 балла в 57 встречах НХЛ.

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