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Крэйг Андерсон оформил шатаут в первой же игре после перерыва на уход за больной раком женой

Андерсон оформил шатаут в первой же игре после перерыва на уход за больной раком женой
Eurosport

59 мин. назад

Триумфальное возвращение голкипера «Оттавы».

Канадская команда обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Кипер «Сенаторс» Крэйг Андерсон отразил все 33 броска, оформил четвертый в сезоне шатаут и стал первой звездой игры.

При этом для Андерсона эта игра стала первой с 5 декабря. 35-летний американец взял перерыв для ухода за супругой, борющейся с раком. К тренировкам Крэйг вернулся только 30 января.

  • «Оттава» занимает второе место в Атлантическом дивизионе.
  • Несмотря на пропущенную половину сезона, Андерсон делит шестое место по сухим матчам.

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