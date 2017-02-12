Крэйг Андерсон оформил шатаут в первой же игре после перерыва на уход за больной раком женой

Канадская команда обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Кипер «Сенаторс» Крэйг Андерсон отразил все 33 броска, оформил четвертый в сезоне шатаут и стал первой звездой игры.

При этом для Андерсона эта игра стала первой с 5 декабря. 35-летний американец взял перерыв для ухода за супругой, борющейся с раком. К тренировкам Крэйг вернулся только 30 января.

«Оттава» занимает второе место в Атлантическом дивизионе.

Несмотря на пропущенную половину сезона, Андерсон делит шестое место по сухим матчам.

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