11 шайб в Нэшвилле, 20-й гол Артема Анисимова в сезоне и другие ночные бабочки НХЛ

Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов – один из двух русских игроков НХЛ, отличившихся заброшенной шайбой в ночь с субботы на воскресенье. Артем добил несчастный «Эдмонтон» (5:1) и забросил 20-й гол в сезоне, преодолев эту отметку в третий раз за карьеру. Всего в сезоне-2016/17 на счету нападающего 40 очков.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов наказал дома заброшенной шайбой «Сан-Хосе» (2:1). 20-летний игрок открыл счет в матче, забросив в пятый раз за регулярку, а победу «Флайерс» в овертайме принес гол Уэйна Симмондса.

Остальные результаты дня:

«Бостон» – «Ванкувер» – 4:3, голкипер «Брюинс» Антон Худобин провел в рамке весь матч, отразив 29 бросков из 32.

«Оттава» – «Айлендерс» – 3:0

«Нэшвилл» – «Флорида» – 4:7

«Даллас» – «Каролина» – 5:2

«Коламбус» – «Детройт» – 2:1

«Виннипег» – «Тампа-Бэй» – 1:4

«Торонто» – «Баффало» – 1:3, защитник Никита Зайцев ассистировал Митчу Марнеру, но его команде это не помогло.

«Монреаль» – «Сент-Луис» – 2:4

«Рейнджерс» – «Колорадо» – 4:2, благодаря передаче Федора Тютина «Эвеланш» сравняли счет, но все равно проиграли.

«Вашингтон» – «Анахайм» – 6:4, Александр Овечкин результативной передачей помог «Кэпиталс» не просто выиграть дома у «Анахайма». «Вашингтон» в 11-й раз подряд победил на своем льду, забросив пять и более шайб.

«Аризона» – «Питтсбург» – 4:3, Никита Бурмистров ассистировал Коннору Мерфи, а тот прикончил «Питтсбург».

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