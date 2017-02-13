«Миннесота» расправилась с «Детройтом» и другие результаты дня

«Миннесота» дома обыграла «Детройт» со счетом 6:3. В составе победителей дубль оформил Зак Паризе (44-я и 51-я минуты), по шайбе забросили Микаэль Гранлунд (14), Нино Нидеррайтер (16), Чарли Койл (35) и Кристиан Фолин (48). «Ред Уингс» ответили голами Энтони Манты (27), Хенрика Зеттерберга (36) и Андреаса Атанасиу (45).

«Миннесота» оторвалась на пять очков от «Чикаго», имея при этом две игры в запасе, и упрочила лидерство в Западной конференции.

Единственное очко в ночь на понедельник среди русских игроков набрал защитник «Колорадо» Федор Тютин, отметившийся ассистом, но это не уберегло «Эвеланш» от разгрома в матче с «Айлендерс» – 1:5. «Колорадо» проиграл 17 из последних 20 матчей и идет последним в турнирной таблице.

Остальные результаты дня:

«Нью-Джерси» – «Сан-Хосе» – 1:4

«Нэшвилл» – «Даллас» – 5:3 – Пи Кей Суббан набрал 300-е очко

«Бостон» – «Монреаль» – 4:0

«Баффало» – «Ванкувер» – 2:4

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