Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский впервые в сезоне НХЛ пропустил в большинстве

До этого момента «синие мундиры» не позволяли себе пропускать, имея на одного или двух игроков на льду больше. Распечатал Бобровского в самом начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ Жирарди.

«Джекетс» пропустили в большинстве последними в НХЛ в сезоне-2016/17.

«Рейнджерс» нанесли «Коламбусу» поражение со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил Джимми Веси в середине третьей 20-минутки.

Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23.

«Рейнджерс» выиграли шестой матч кряду и сравнялись с «Блю Джекетс» по очкам – у обеих команд по 75 баллов.

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Турнирная табличка НХЛ, в которой все максимально плотненько