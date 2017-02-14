AFP
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский впервые в сезоне НХЛ пропустил в большинстве
Дэн Жирарди из «Рейнджерс» забросил, когда у «Блю Джекетс» было численное преимущество.
До этого момента «синие мундиры» не позволяли себе пропускать, имея на одного или двух игроков на льду больше. Распечатал Бобровского в самом начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ Жирарди.
«Джекетс» пропустили в большинстве последними в НХЛ в сезоне-2016/17.
- «Рейнджерс» нанесли «Коламбусу» поражение со счетом 3:2.
- Победную шайбу забросил Джимми Веси в середине третьей 20-минутки.
- Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23.
- «Рейнджерс» выиграли шестой матч кряду и сравнялись с «Блю Джекетс» по очкам – у обеих команд по 75 баллов.
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