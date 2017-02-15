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Клод Жюльен пробыл без работы всего неделю и сменил Мишеля Террьена в «Монреале»

Жюльен просидел без работы всего неделю и сменил Террьена в «Монреале»
Eurosport

14 мин. назад

Крутой тренер вернулся в канадский клуб.

«Решение освободить Мишеля от обязанностей было трудным, потому что я его очень уважаю. Нашей команде нужны новая энергия, новый голос, новое руководство.

Жюльен – опытный и уважаемый тренер с хорошим знанием ситуации в «Монреале». Клод добился успеха в НХЛ и выиграл Кубок Стэнли. Мы наняли лучшего доступного коуча и одного из лучших в лиге. Я убежден, что у него есть возможности вернуть нашу команду на победный путь», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.

  • Террьен работал в «Канадиенс» с 2012 года.
  • Жюльен последние 10 лет был тренером «Бостона», из которого его уволили в начале февраля.
  • В 2011-м Клод выиграл Кубок Стэнли.
  • Жюльен уже работал в «Монреале» с 2002-го по 2006 год.
  • После 58 матчей «Монреаль» занимает пятое место в Восточной конференции.

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