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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин: «В начале матча было такое чувство, что сейчас умру»
Нападающий сборной России выжил и стал первой звездой встречи с «Ванкувером».
«Это была интересная игра и хорошая победа. Чувствую себя нормально. В первый раз после травмы всегда тяжело. Во время матча сначала было такое ощущение, что я сейчас умру, но потом стало намного лучше. Надеюсь, в следующей игре у меня будет больше сил и уверенности», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
В активе Малкина гол и ассист. Евгения признали первой звездой встречи с «Ванкувером».
- В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» разгромил «Ванкувер» – 4:0.
- Ранее 31-летний нападающий пропустил 7 матчей «Пингвинс» из-за травмы.
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