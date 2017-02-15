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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин: «В начале матча было такое чувство, что сейчас умру»

Малкин: «В начале матча было такое чувство, что сейчас умру»
Eurosport

9 мин. назад

Нападающий сборной России выжил и стал первой звездой встречи с «Ванкувером».

«Это была интересная игра и хорошая победа. Чувствую себя нормально. В первый раз после травмы всегда тяжело. Во время матча сначала было такое ощущение, что я сейчас умру, но потом стало намного лучше. Надеюсь, в следующей игре у меня будет больше сил и уверенности», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

В активе Малкина гол и ассист. Евгения признали первой звездой встречи с «Ванкувером».

Видео - Малкин разжился голом и тончайшим ассистом в первом матче после травмы

02:35
  • В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» разгромил «Ванкувер» – 4:0.
  • Ранее 31-летний нападающий пропустил 7 матчей «Пингвинс» из-за травмы.

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