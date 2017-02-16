AFP
Форвард «Флориды» Яромир Ягр набрал 1900-е очко в НХЛ в 45-й день рождения
Легендарный чех внес вклад в победу «Пантерс» над «Сан-Хосе».
На 53-й минуте игры против «Сан-Хосе» Ягр вывел на убойную позицию Александра Баркова, которому оставалось только расстрелять ворота и сделать счет 5:3 в пользу «Флориды».
- «Акулы» сравняли счет до конца третьего периода, но в овертайме «Флорида» вырвала победу. Шайбу забросил Джонатан Юбердо – 6:5.
- Ягр набрал 1900-е очко в НХЛ.
- Нападающий, которому 15 февраля исполнилось 45 лет, занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги. У Уэйна Гретцки 2857 очков.
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