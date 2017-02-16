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Форвард «Детройта», едва не вскрывший череп соперника клюшкой, получил 6-матчевый бан

Форвард «Детройта», едва не вскрывший череп соперника клюшкой, получил 6-матчевый бан
Eurosport

30 мин. назад

Густав Нюквист уверяет, что разбил лицо Джареда Спенджера случайно.

12 февраля «Детройт» дома уступил «Миннесоте» со счетом 3:6. На 15-й минуте первого периода Нюквист получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой против защитника «Миннесоты» Джареда Сперджена.

Нюквист отмахнулся и попал пером клюшки в лицо сопернику, который получил рассечение.

  • Дисциплинарный комитет НХЛ отстранил Нюквиста на 6 игр и выписал игроку штраф в 158 тысяч долларов.
  • По условиям коллективного соглашения, сумма штрафа высчитывается исходя из среднего показателя заработной платы провинившегося игрока.
  • Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
  • Нюквист заявил, что отмахнулся от Сперджена и ударил его случайно.

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