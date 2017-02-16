Eurosport
Форвард «Детройта», едва не вскрывший череп соперника клюшкой, получил 6-матчевый бан
Густав Нюквист уверяет, что разбил лицо Джареда Спенджера случайно.
12 февраля «Детройт» дома уступил «Миннесоте» со счетом 3:6. На 15-й минуте первого периода Нюквист получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой против защитника «Миннесоты» Джареда Сперджена.
Нюквист отмахнулся и попал пером клюшки в лицо сопернику, который получил рассечение.
- Дисциплинарный комитет НХЛ отстранил Нюквиста на 6 игр и выписал игроку штраф в 158 тысяч долларов.
- По условиям коллективного соглашения, сумма штрафа высчитывается исходя из среднего показателя заработной платы провинившегося игрока.
- Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
- Нюквист заявил, что отмахнулся от Сперджена и ударил его случайно.
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