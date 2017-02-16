Война бесконечности. 45-летний Яромир Ягр, 52-летний Горди Хоу и еще 8 самых старых игроков НХЛ

Игорь Ларионов (43 года 129 дня)

Из-за Железного занавеса Профессор приехал в НХЛ за два месяца до 29-летия в ранге состоявшейся легенды ЦСКА и сборной СССР. Упущенное Игорь наверстывал до пятого десятка. В 41 Ларионов завоевал с «Детройтом» третий Кубок Стэнли и привел сборную России к бронзе Солт-Лейк-Сити – последней русской олимпийской медали в хоккее.

Заключительным в североамериканской карьере Ларионова стал сезон-2003/04. Профессор перешел к действующему обладателю Кубка Стэнли «Нью-Джерси», но защиту трофея «Девилс» завершили уже в первом раунде плей-офф.

Марк Рекки (43 года 134 дня)

Там, где неудача постигла Селянне, успеха добился Марк Рекки: канадец завершил карьеру третьей победой в Кубке Стэнли.

Форвард «Бостона» оформил дубль в третьем матче финальной серии против «Ванкувера», причем первая шайба стала победной, а вторая – самой возрастной в истории финалов. В двух решающих матчах Рекки сделал 4 ассиста.

Клод Лемье (43 года, 277 дней)

В отличие от других маститых стариков однофамильца великого Супер Марио звездой можно назвать с натяжкой. Скорее, Клод запомнился грязной игрой и обилием удалений: в рейтинге TSN 10 самых ненавистных хоккеистов всех времен Лемье занял почетное второе место.

Да и с хоккеем канадец завязал в 38. Но осенью 2008 года Клод зачем-то тряхнул стариной, пробился через фарм в «Сан-Хосе», сыграл 18 матчей, набрал 1 очко и 21 штрафную минуту. Вскоре Лемье получил американское гражданство и спустя две недели с чистой совестью окончательно повесил коньки на гвоздь.

Теему Селянне (43 года 317 дней)

До Ягра звание старейшего европейца в истории НХЛ принадлежало Финской Вспышке. Причем Селянне не просто доигрывал. В 40 лет восьмой номер «Анахайма» набрал 80 очков в 73 матчах и стал восьмым бомбардиром сезона-2010/11, а в 43 поехал в Сочи, стал MVP олимпийского турнира и зажег так, что болельщикам сборной России вспоминать до сих пор больно.

Конец карьеры трехкратного лучшего снайпера НХЛ мог стать по-настоящему царским: «Анахайм» уверенно выиграл Западную конференцию, вел во втором раунде против «Лос-Анджелеса» 3-2, но провалил две решающие игры. Селянне ушел за 48 дней до 44-летия.

Тим Хортон (44 года 39 дней)

Легендарный защитник «Торонто» вошел в список 100 величайших игроков НХЛ и до сих пор признается лигой сильнейшим хоккеистом в истории.

Главные успехи на льду и за его пределами пришли к Хортону в солидном возрасте: все четыре Кубка Стэнли и три попадания в топ-команду звезд сезона Тим заработал после 32 лет, а в 34 хоккеист открыл сеть закусочных «Тим Хортонс», которая до сих пор остается крупнейшей в Канаде.

Травмы и возраст не останавливали Хортона, и, возможно, не за Горди Хоу сейчас бы гнался Ягр. Но судьба распорядилась иначе. 20 февраля 1974 года Тим отыграл за «Баффало» матч против бывшей команды «Торонто» с травмой челюсти и голеностопа. Возвращаясь домой следующим утром, хоккеист не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. Вскрытие показало, что алкоголь в крови Хортона на момент гибели в два раза превышал норму.

Даг Харви (44 года 100 дней)

Лучшие годы карьеры Харви отдал «Монреалю», в составе которого шесть раз брал Кубок Стэнли и получил шесть «Норрис Трофи» лучшему защитнику лиги. Сезон-1961/62 38-летний Харви провел в роли играющего тренера «Рейнджерс», а заодно получил седьмой приз за качественную оборону (больше только у Бобби Орра – 8).

После 39 лет Харви в основном играл в минорных лигах, но в 1968-м подписал контракт с дебютантом НХЛ «Сент-Луисом» и отыграл один сезон, прежде чем уйти.

Яромир Ягр (45 лет 1 день)

15 февраля чех отпраздновал 45-летие матчем против «Сан-Хосе» и набрал 1900-е очко. Если здоровье позволит, к концу следующего сезона Ягр побьет рекорд по матчам в регулярном чемпионате (83 игры до Горди Хоу). Лучшим бомбардиром в истории лиги Яромир уже стал, поскольку инопланетянин Уэйн Гретцки стоит за скобками.

Крис Челиос (48 лет 71 день)

В 1999 году 37-летний американец перешел доигрывать в мощнейший тогда «Детройт» и в итоге задержался в городе моторов на 11 лет. В 44 года Челиос в ранге капитана повез сборную США в Турин и установил олимпийский рекорд: 22 года разницы между первой (1984) и последней (2006) Олимпиадами.

В 2008 году Челиос стал самым возрастным обладателем Кубка Стэнли, а в следующем сезоне едва не улучшил рекорд, но «Тройт» проиграл «Питтсбургу» (3-4). Зато Крис поставил рекорд по матчам на вылет (266) и сравнялся с Хоу по попаданиям в плей-офф (24 участия). Ну и возрастной рекорд среди защитников тоже принадлежит американцу.

Последний сезон (2009/10) Челиос откатал в «Атланте», но сыграл всего 7 матчей.

Горди Хоу (52 года 11 дней)

Возрастная планка Мистера Хоккея слишком устрашающая, чтобы на нее замахиваться, а ведь рекорда могло и не быть: из-за хронической травмы запястья Хоу в 43 года завязал с хоккеем, но отдохнул два сезона и подписал контракт с «Хьюстон Аэрос» из ВХА – конкурента НХЛ, – чтобы сыграть в одной команде с сыновьями Марком и Марти.

В 1977 году дружная семейка переехала в «Нью-Ингленд Уэйлерс», а спустя два сезона оказалась в НХЛ: ВХА проиграла борьбу и слилась со старшим братом, а часть франшиз, включая «Уэйлерс», приняли в главную лигу Северной Америки. За два месяца до 52-летия Горди съездил на рекордный Матч всех звезд, а 11 апреля в 52 года и 11 дней вышел на последний матч – «Уэйлерс» проиграли «Монреалю» и выбыли из плей-офф.

Бонус. Морис Робертс (45 лет 345 дней)

(фото: Vintage Minnesota Hockey)

Член хоккейного зала славы США и участник Второй мировой войны на протяжении 20 лет удерживал рекорд самого молодого вратаря в истории НХЛ, застал его падение, а вот звание старейшего кипера у Робертса никто не может отнять уже 66 лет.

Забавно, что при этом сам Морис отыграл в НХЛ ровно 10 матчей, почти всю долгую карьеру провел в минорных лигах, а сам рекорд состоялся случайно: 25 ноября 1951 года Робертс, работавший ассистентом в «Чикаго», вышел на третий период вместо получившего травму Гарри Ламли.

Ирония в том, что именно Ламли лишил Робертса звания самого молодого вратаря в истории НХЛ.

После Робертса до 45-летия доиграл только Джонни Боуэр. Еще трое выходили защищать ворота в 44 года. В последних сезонах они откровенно доигрывали и появлялись на льду в 10-20 матчах. Но до рекорда Робертса никто не достоял.

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