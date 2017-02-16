Евгений Малкин: «Для попадания в 100 величайших хоккеистов НХЛ мне не хватило 2 голосов»

«Как получилось, что не попал в список 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ? Не выбрали! Как это еще получается? Не я ведь сам выбирал. Играю, стараюсь, а эксперты… Наверное, кому-то мой хоккей не нравится.

Но в этой сотне все достойные. Многие классные игроки туда не попали. И в рейтинг вошли только шесть действующих хоккеистов. Не так много.

Не скрою, пару дней у меня было чувство разочарования. Хотя признаюсь, что за две недели до объявления списка мне сказали, что я в него не попал. Не хватило двух голосов. Правда или нет – не знаю.

Может, я стал 101-м игроком. Или прошел под номером 110 – кто знает? Просто пришлось это разочарование как-то пережить, вот и все», – сказал Евгений Малкин «Советскому спорту».

Малкин – двукратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016), двукратный лучший бомбардир лиги (2009, 2012), MVP плей-офф НХЛ-2009 и лучший игрок сезона-2011/12.

НХЛ, отмечающая в 2017 году 100-летие, опубликовала список 100 величайших хоккеистов 27 января.

В сотню попали четверо игроков из России: Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

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