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Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 1000 очков в НХЛ за карьеру

Кросби набрал 1000 очков в НХЛ за карьеру
Eurosport

9 мин. назад

Хоккеист стал 11-м в истории по скорости достижения эпохальной отметки.

В матче против «Виннипега» Сидни ассистировал Крису Кунитцу, а затем Филу Кесселю, доведя число очков за карьеру до 1000: 632 передачи и 368 заброшенных шайб.

Сидни Кросби стал 86-м хоккеистом в истории НХЛ, достигнувшим отсечки в 1000 баллов, причем сделал это за 757 матчей, что является 11-м по скорости результатом в истории.

Предыдущим хоккеистом, набравшим тысячу быстрее был Стив Айзерман, которому к 1993 году хватило 737 матчей.

  • Александр Овечкин набрал 1000 очков 12 января 2017 года за 880 игр.
  • Яромир Ягр остается вторым по скорости набора 1000 очков в XXI веке, чех справился за 763 матча, а 16 февраля 2017 года хоккеист разменял 1900 баллов.

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