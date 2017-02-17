Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 1000 очков в НХЛ за карьеру

В матче против «Виннипега» Сидни ассистировал Крису Кунитцу, а затем Филу Кесселю, доведя число очков за карьеру до 1000: 632 передачи и 368 заброшенных шайб.

Сидни Кросби стал 86-м хоккеистом в истории НХЛ, достигнувшим отсечки в 1000 баллов, причем сделал это за 757 матчей, что является 11-м по скорости результатом в истории.

Предыдущим хоккеистом, набравшим тысячу быстрее был Стив Айзерман, которому к 1993 году хватило 737 матчей.

Александр Овечкин набрал 1000 очков 12 января 2017 года за 880 игр.

Яромир Ягр остается вторым по скорости набора 1000 очков в XXI веке, чех справился за 763 матча, а 16 февраля 2017 года хоккеист разменял 1900 баллов.

Следите за новостями хоккея

Все главные тексты у вас в телеграме