«В глаз прилетела шайба, и я ослеп». Как первый темнокожий игрок НХЛ крушил стереотипы

Вилли рос в канадском захолустье Фредериктон, население которого горбатилось на угольной шахте. Единственную в городе афроамериканскую и многодетную семью O'Ри (мальчик был самым младшим, 13-м ребенком) не притесняли. Летом отец Вилли устраивал турниры по бейсболу на заднем дворе дома, а зимой к ним со всего района слеталась ребятня меситься в хоккей. «Всем было фиолетово, у кого какой цвет кожи. Для меня было дико, когда я впервые столкнулся с дискриминацией», – признался O'Ри в автобиографии.

Когда Вилли исполнилось три года, старший брат Ричард подарил ему коньки и научил кататься. В пять лет он уже придумывал финты с шайбой, заполняя летнюю паузу бейсболом. В 14 Вилли выиграл чемпионат провинции в составе юношеской бейсбольной команды и отправился в Нью-Йорк получать награду из рук первого темнокожего парня с битой Джеки Робинсона. На памятной встрече Вилли сказал: «Я играю в бейсбол, но больше люблю хоккей». «Я не знал, что черные ребята играют в хоккей», – таким был ответ спортсмена.

O'Ри выбрал лед. В 18 лет он заключил контракт с «Квебек Эйсес» (дочерняя команда «Бостон Брюинс») с зарплатой 3,5 тысячи долларов в год и исполнил мечту детства – купил дом родителям. Несколько лет он ездил в летний тренировочный лагерь «медведей», но неудачно. «Дорога занимала пять дней в одну сторону, – сокрушался Вилли. – Самым сложным было не это – после того, как автобус пересекал американскую границу, всех темнокожих пересаживали на задние сидения. Было ужасно больно».

В 1957 году O'Ри наконец-то взяли в «Бостон». Этого никогда бы не произошло, узнай его руководители, что еще по юниорам в правый глаз Вилли прилетела шайба, и он ослеп на 95%. «У меня произошло отслоение сетчатки, доктор сказал, что с такой травмой нужно забыть о хоккее. Внутри у меня все пылало, и я дал себе слово, что продолжу играть. Через два месяца я снова был на льду», – гордился O'Ри.

Все профессиональные виды спорта, включая теннис, боулинг, гольф, бейсбол, футбол и бокс были расово интегрированы до 50-х годов. Только хоккей оставался исключительно спортом белых: в НХЛ не было темнокожих тренеров, владельцев команд, спортивных обозревателей и тем более игроков. 18 января 1958 года Вилли первым сломал цветной барьер, сыграв за «Бостон» против «Монреаль Канадиенс». Учитывая, что НХЛ тогда состояла всего из шести команд (сейчас – 30), пробиться в лучшую лигу мира было большим достижением. «Мы обыграли сильнейшую команду лиги со счетом 3:0. Мои родители преодолели 500 км, чтобы увидеть дебют. Это была сказка», – сиял одноглазый хоккеист.

В «Бостоне» к Вилли относились дружелюбно, в отличие от соперников и их фанатов. Особенно тяжело O'Ри приходилось в Чикаго и Детройте, где на лед бросали черных кошек, а с трибун кричали: «Убирайся на хлопковые плантации!» Хоккеиста запугивали письмами с угрозами перед играми. Вилли отличался ураганной скоростью, но и она не спасла его, когда в одном из матчей игрок «Чикаго» Эрик Нестеренко умышленно врезал ему по голове клюшкой. В те времена играли без шлемов – O'Ри потерял два зуба и сломал нос.

«В ответ я рубанул негодяя клюшкой, – дерзнул покинувший в тот вечер арену в сопровождении полицейских игрок «Бостона». – Нестеренко наложили 15 швов, а меня после этого уже не так задирали. Наверное, поняли, что буду защищаться. Словесные оскорбления меня не слишком трогали, ведь еще в детстве брат привил мне иммунитет против расизма. Он сказал: «Слова не причинят тебе боли, пока ты сам им этого не позволишь. И если будут люди, которые не примут тебя таким, какой ты есть, то забудь о них». Для меня эти слова стали всем».

Вилли провел в «Бостоне» два сезона и сыграл 43 матча. Все были им довольны, поэтому продажа в «Монреаль» в 1961 году шокировала хоккеиста. O'Ри никогда не спрашивал, почему так случилось, но подозревает, что причина – цвет кожи, который часто провоцировал проблемы на площадке и за ее пределами. В «Монреале» Вилли не пробился в основу и уехал в WHL (Западная хоккейная лига). Там мужчина провел несколько сезонов за «Лос-Анджелес Блейдс» и все-таки рассказал тренеру о проблеме с глазом. Коуч с пониманием перевел Вилли с левого края атаки на правый, после чего его результативность возросла.

Хоккеист играл до 45 лет, пока у него совсем не стерся коленный сустав. После завершения карьеры он удалил поврежденный глаз, боли в котором не давали Вилли спать с 20 лет. O'Ри поселился в Сан-Диего, открыл охранное агентство, пока в 1998 году ему не предложили пост директора НХЛ по молодежному развитию среди национальных меньшинств. Признание пришло к хоккеисту уже в солидном возрасте: несколько лет назад имя Вилли получила ледовая арена в Фредериктоне, а ежегодно на юношеском чемпионате мира проводится Матч всех звезд имени O'Ри.

«60 лет назад я не почувствовал, что сломал какой-то барьер. Моей главной целью было играть в хоккей против лучших», – признается 81-летний Вилли. Расизм по-прежнему жив, но кое-что O'Ри все же удалось – благодаря ему все узнали, что черные ребята играют в хоккей.

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