Гол Владимира Тарасенко, странная мимика Евгения Малкина и другие радости ночи НХЛ

Матч «Питтсбурга» и «Виннипега» затмил остальные события игрового дня. Сидни Кросби отдал две передачи и забросил победную шайбу в овертайме, покорив знаковую отметку в 1000 баллов за карьеру в НХЛ. Евгений Малкин ассистировал форварду, а также открыл счет в игре.

И странно отреагировал на это.

«Питтсбург» – «Виннипег» – 4:3 (ОТ).

«Нью-Джерси» – «Оттава» – 0:3

«Айлендерс» – «Рейнджерс» – 4:2 (Николай Кулемин, «Айлендерс» – гол)

«Баффало» – «Колорадо» – 2:0

«Сент-Луис» – «Ванкувер» – 4:3 (Владимир Тарасенко, «Сент-Луис» – гол + пас)

«Миннесота» – «Даллас» – 3:1

«Эдмонтон» – «Филадельфия» – 6:3

«Лос-Анджелес» – «Аризона» – 3:5

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