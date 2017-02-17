Eurosport
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин: «Если бы не травмы, Кросби набрал бы 1000 куда раньше»
Форвард поздравил главного соперника с юбилейным очком в карьере.
«Сид молодец. Мы начинали в одно время, если бы не травмы, он достиг бы рубежа куда раньше. Веха в тысячу очков действительно важна», – сказал Овечкин.
«Кросби – лучший игрок в мире. То, что он делает – невероятно. Он хорош и в обороне тоже, даже когда не набирает очков», – приводит слова Коннора Макдэвида Sportsnet.
- Сидни Кросби набрал 1000-е очко в матче с «Виннипегом», в котором принес победу «Питтсбургу» в овертайме – 4:3.
- Александр Овечкин набрал 1000 очков 12 января 2017 года.
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