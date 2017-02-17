Мишель Террьен: «Ухожу из «Монреаля» с высоко поднятой головой, желаю удачи Клоду Жюльену»

«Монреаль» уволил Мишеля 14 февраля, заменив его на Жюльена, который лишился поста в «Бостоне» неделей раньше.

«Я бы хотел поблагодарить «Монреаль» за пережитый опыт и пять незабываемых лет. Главный тренер в НХЛ – работа тяжкая: она во многом почетна, но может очень быстро стать неблагодарной.

Когда команда испытывает трудности, любой тренер знает, что его работа под угрозой. Я понимаю и принимаю эту реальность.

Ухожу с высоко поднятой головой: я горжусь той работой, которую мы проделали за эти пять лет. Желаю удачи Клоду Жюльену», – приводит слова Террьена официальный сайт НХЛ.

«Канадиенс» с 70 очками занимают первое место в Атлантическом дивизионе.

18 февраля «Монреаль» примет «Виннипег».

Жюльен сменил Террьена в «Канадиенс» во второй раз: клуб провернул аналогичную замену в 2003 году.

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