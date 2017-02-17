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Мишель Террьен: «Ухожу из «Монреаля» с высоко поднятой головой, желаю удачи Клоду Жюльену»
Тренер не обиделся на то, что его убрали, несмотря на лидерство в дивизионе.
«Монреаль» уволил Мишеля 14 февраля, заменив его на Жюльена, который лишился поста в «Бостоне» неделей раньше.
«Я бы хотел поблагодарить «Монреаль» за пережитый опыт и пять незабываемых лет. Главный тренер в НХЛ – работа тяжкая: она во многом почетна, но может очень быстро стать неблагодарной.
Когда команда испытывает трудности, любой тренер знает, что его работа под угрозой. Я понимаю и принимаю эту реальность.
Ухожу с высоко поднятой головой: я горжусь той работой, которую мы проделали за эти пять лет. Желаю удачи Клоду Жюльену», – приводит слова Террьена официальный сайт НХЛ.
- «Канадиенс» с 70 очками занимают первое место в Атлантическом дивизионе.
- 18 февраля «Монреаль» примет «Виннипег».
- Жюльен сменил Террьена в «Канадиенс» во второй раз: клуб провернул аналогичную замену в 2003 году.
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