Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин избежал наказания за удар в голову и сотрясение Блэйка Уилера

Инцидент произошел в середине третьего периода матча между «Питтсбургом» и «Виннипегом». Евгений Малкин поймал в чужой зоне Блэйка Уилера и провел силовой прием плечом в голову. 30-летний канадец покинул лед для осмотра на предмет сотрясения, но через некоторое время вернулся в игру.

Грубость Малкина послужила причиной массовой драки, в ходе которой хоккеист из России сцепился с защитником «Джетс» Брэдом Стюартом.

Несмотря на борьбу с силовыми приемами в голову представители НХЛ уже сообщили, что в отношении Малкина не будет заведено дисциплинарное дело, и дисквалификация ему не грозит, сообщает NBC.

Видео - Гол, ассист и грязный хит Малкина в матче имени Кросби 04:07

Малкин провел 49 матчей в сезоне-2016/17 и набрал 58 (24+34) очков.

В активе Уиллера 60 матчей и 48 (17+31) баллов.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме