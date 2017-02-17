Eurosport

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин избежал наказания за удар в голову и сотрясение Блэйка Уилера

Малкин избежал наказания за удар в голову и сотрясение Уилера
Eurosport

28 мин. назад

Звездам позволено чуточку больше.

Инцидент произошел в середине третьего периода матча между «Питтсбургом» и «Виннипегом». Евгений Малкин поймал в чужой зоне Блэйка Уилера и провел силовой прием плечом в голову. 30-летний канадец покинул лед для осмотра на предмет сотрясения, но через некоторое время вернулся в игру.

Грубость Малкина послужила причиной массовой драки, в ходе которой хоккеист из России сцепился с защитником «Джетс» Брэдом Стюартом.

Несмотря на борьбу с силовыми приемами в голову представители НХЛ уже сообщили, что в отношении Малкина не будет заведено дисциплинарное дело, и дисквалификация ему не грозит, сообщает NBC.

Видео - Гол, ассист и грязный хит Малкина в матче имени Кросби

04:07
  • Малкин провел 49 матчей в сезоне-2016/17 и набрал 58 (24+34) очков.
  • В активе Уиллера 60 матчей и 48 (17+31) баллов.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома

01:52
Популярные видео
Ядерный флюк от Трампа, который сделал вид, что так и задумал
1 556 просмотров2 ч
Финиш эстафеты, в которой Германии было скучно, а Украине – нет
3 511 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться