Eurosport
Евгений Малкин стал четвертым игроком в истории «Питтсбурга», выполнившим 500 ассистов в лиге
Отметка покорилась российскому нападающему в игре против «Коламбуса».
Форвард присоединился к Марио Лемье (1033 передач), Яромиру Ягру (640) и Сидни Кросби (633). Юбилейной для Малкина стала передача на защитника Йэна Коула, сравнявшего счет. Благодаря результативному действию Евгений набрал 819-е очко в заокеанской карьере (319+500).
- Ассист Малкина не помог «Питтсбургу» переиграть «Коламбус» – 1:2(ОТ).
- В сезоне-2016/17 на счету Евгения 59 очков (24 +35).
- «Пингвинс» занимают второе место в Восточной конференции, отставая от «Вашингтона» на 4 балла.
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