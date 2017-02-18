Imago
Матч «Питтсбурга» с «Детройтом» на Eurosport прокомментирует Сергей Федотов
Читатели Eurosport.ru выбрали человека, который украсит эфир 19 февраля.
В воскресенье любителей хоккея ожидает большой вечер. В 20:30 (мск) «Вашингтон» сразится с «Рейнджерс», а сразу после этого телеканал Eurosport 2 проведет прямую трансляцию встречи «Пингвинс» с «Ред Уингс».
На этот матч читатели Eurosport.ru выбрали комментатором Сергея Федотова.
- Управлять эфиром Eurosport можно будет и дальше.
- «Вашингтон» и «Питтсбург» – две лучшие команды Восточной конференции НХЛ.
- Евгений Малкин в трех матчах после травмы забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Полные результаты голосования:
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте