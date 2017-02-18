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Матч «Питтсбурга» с «Детройтом» на Eurosport прокомментирует Сергей Федотов

Матч «Питтсбурга» с «Детройтом» на Eurosport прокомментирует Федотов
Eurosport

4 мин. назад

Читатели Eurosport.ru выбрали человека, который украсит эфир 19 февраля.

В воскресенье любителей хоккея ожидает большой вечер. В 20:30 (мск) «Вашингтон» сразится с «Рейнджерс», а сразу после этого телеканал Eurosport 2 проведет прямую трансляцию встречи «Пингвинс» с «Ред Уингс».

На этот матч читатели Eurosport.ru выбрали комментатором Сергея Федотова.

  • Управлять эфиром Eurosport можно будет и дальше.
  • «Вашингтон» и «Питтсбург» – две лучшие команды Восточной конференции НХЛ.
  • Евгений Малкин в трех матчах после травмы забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Полные результаты голосования:

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