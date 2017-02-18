Неподражаемая игра клюшкой и супергол 45-летнего Яромира Ягра, который порвет все хайлайты сезона

В ночь на 18 февраля «Флорида» разгромила «Анахайм» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:1. Победную шайбу в составе «Пантерс» забросил Яромир Ягр.

На 33-й минуте 45-летний юноша раздел защитника Джоша Мэнсона в чужой зоне у самых ворот, а затем несколькими изящными и издевательскими движениями клюшки обманул Джона Гибсона.

Шайба стала для Ягра 760-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Вдобавок Яромир стал вторым в истории НХЛ хоккеистом, забросившим победную шайбу после 45-летия. Прежде это удалось Крису Челиосу.

15 февраля Ягр отпраздновал 45-летие и набрал 1900-е очко. До Яромира эта отметка покорилась только Гретцки.

Ягр набрал 33 (11+22) очка в сезоне-2016/17.

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