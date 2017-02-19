AFP
Сергей Калинин перешел в «Торонто» к Никите Зайцеву, Никите Сошникову и Алексею Марченко
Русская колония растет.
«Нью-Джерси Девилс» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен. Ряды канадского клуба пополнил 25-летний нападающий Сергей Калинин. В обмен «Нью-Джерси» получил 24-летнего шведского защитника Виктора Лёва.
- В сезоне-2016/17 Калинин набрал 4 (2+2) очка в 43 матчах.
- За «Торонто» уже выступают защитники Никита Зайцев, Алексей Марченко и форвард Никита Сошников.
- «Торонто» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» – 13-е.
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