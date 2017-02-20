«Питтсбург» проиграл «Детройту», «Чикаго» победил благодаря голу Анисимова и ассистам Панарина

«Питтсбург» со счетом 2:5 дома проиграл «Дейтроту». У «Ред Уингс» отличились Ник Дженсен (9-я минута), Стив Отт (17), Томаш Татар (41), Томас Ванек (43) и Люк Гленденинг (60), на что «Пингвинс» ответили шайбами Тома Кюнхакля (15) и Сидни Кросби (43). Евгений Малкин очков не набрал и завершил встречу с отрицательным показателем полезности («-2»).

Героем игры стал вратарь «Дейтроат» Петр Мразек, отразивший 24 броска.

Не лучше сложились дела у «Вашингтона». Александр Овечкин и Евгений Кузнецов организовали шайбу в ворота «Рейнджерс» на 28-й минуте, но это не уберегло «Кэпиталс» от поражения – 1:2. В составе победителей отличились Райан Макдона (8) и Матс Зуккарелло (49)

«Чикаго» разгромил на выезде «Баффало» со счетом 5:1. В составе «Блэкхокс» третью шайбу за последние четыре игры забросил Артем Анисимов, которому ассистировали Артемий Панарин и Патрик Кейн. Позже Панарин поучаствовал и в шедевре Кейна.

Остальные результаты дня:

«Оттава» – «Виннипег» – 2:3

«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 6:4

«Коламбус» – «Нэшвилл» – 3:4

«Каролина» – «Торонто» – 0:4

«Колорадо» – «Тампа-Бэй» – 2:3

«Сан-Хосе» – «Бостон» – 1:2

«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 1:0

«Ванкувер» – «Филадельфия» – 2:3

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