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Защитник «Колорадо» Никита Задоров выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы лодыжки

Задоров выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы лодыжки
Eurosport

19 мин. назад

«Эвеланш» остались без русского парня.

21-летний хоккеист из России пропустит остаток регулярного чемпионата из-за повреждения лодыжки. Задоров получил травму во время тренировки вечером понедельника и покинул площадку при помощи медицинского персонала.

Обследование показало, что Никита не восстановится до плей-офф турнира. Существует вероятность, что выздоровление продлится и во время матчей на выбывание, передает ТАСС.

  • В сезоне-2016/17 защитник сыграл 56 матчей, набрав 10 очков (0+10).
  • Контракт Задорова с «Колорадо Эвеланш» рассчитан до лета 2017 года.

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