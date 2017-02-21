Защитник «Колорадо» Никита Задоров выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы лодыжки

21-летний хоккеист из России пропустит остаток регулярного чемпионата из-за повреждения лодыжки. Задоров получил травму во время тренировки вечером понедельника и покинул площадку при помощи медицинского персонала.

Обследование показало, что Никита не восстановится до плей-офф турнира. Существует вероятность, что выздоровление продлится и во время матчей на выбывание, передает ТАСС.

В сезоне-2016/17 защитник сыграл 56 матчей, набрав 10 очков (0+10).

Контракт Задорова с «Колорадо Эвеланш» рассчитан до лета 2017 года.

Главные сюжеты из НХЛ кипят здесь

Больше историй про хоккей в телеграме