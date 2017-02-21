Павел Буре отказался от американского паспорта

В 2016 году среди отказавшихся от гражданства Соединенных Штатов оказались известные персоны. В официальном отчете министерства финансов США числится знаменитый советский и российский хоккеист Павел Буре, который с 1999 года работал и жил в Штатах.

«Не уверен, что я буду с вами это обсуждать», – россиянин не стал объяснять свой поступок журналистам RT.

Несмотря на успешную карьеру за океаном, звезда НХЛ не раз отмечал, что комфортнее всего он чувствует себя в России. «Особо домой никто не рвался, у людей даже акцент возникал. А я москвич – это мой город. Я тут вырос, и мне здесь комфортно», – рассказывал Буре «Комсомольской правде».

Павел Буре – чемпион мира в составе сборной СССР (1990).

Русская ракета выступал за ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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